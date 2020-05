Stam e lo scambio di persona del Cincinnati: “Sono rimasto sorpreso”

L’annuncio di Jaap Stam come nuovo allenatore da parte del Cincinnati non è passato sicuramente inosservato. Merito della gaffe commessa dal club di MLS che ha postato una foto del team manager delle giovanili dell’Ajax, Tinis van Teunerbroek scambiandolo proprio per l’ex Lazio e Milan. A distanza di qualche giorno Stam ha commentato questo clamoroso errore ai microfoni di ESPN: “Ero piuttosto sorpreso. Ho ricevuto la foto da un amico in Olanda e pensavo stesse scherzando. Dopo ho ricevuto anche un messaggio da qualcun altro e mi sono incuriosito. Quindi sono andato a vedere l’immagine dal sito e sono rimasto piuttosto sorpreso, ma gli errori possono capitare e posso riderci su”.