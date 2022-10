Stam: “Ecco come avrebbe reagito Ferguson al gesto di Cristiano Ronaldo…”

Tiene ancora banco in casa Manchester United la reazione di CR7 che avrebbe rifiutato l'ingresso in campo contro il Tottenham e ha lasciato lo stadio in anticipo.

Fa ancora discutere Cristiano Ronaldo al Manchester United. Nelle scorse ore l'uscita anticipata dallo stadio da parte del portoghese. Poi, le parole di Ten Hag che ha aggiunto pure il rifiuto del giocatore ad entrare in campo contro il Tottenham. Ora, la multa da 1 milione di sterline e la momentanea sospensione del giocatore messo fuorirosa. A parlare di questo è stato l'ex difensore Jaap Stam a Sky Sportsche ha anche spiegato come avrebbe reagito Sir Alex Ferguson all'accaduto.

GIUSTO - "Le parole di Ten Hag su CR7? Credo che questa sia una normale reazione da parte del mister. Penso sia la decisione più appropriata che un allenatore possa prendere in una situazione del genere. E Ronaldo lo sa bene", ha detto Stam. "Naturalmente, un calciatore con qualità ed esperienza come Cristiano non vive i suoi giorni più felici quando non gioca. È chiaro che non gli piace stare seduto in panchina. Altrimenti sarebbe strano. Tuttavia, se ne è andato prima della fine della partita e ha sbagliato".

SIR ALEX - "Come avrebbe reagito Ferguson a questo? Se ti riferisci al suo famoso "asciugacapelli", allora sarebbe stato un asciugacapelli molto potente. La situazione è difficile per l'allenatore, e per i giocatori, e in generale per tutti. Naturalmente i giocatori comunicano con Ronaldo. Probabilmente si scuserà in qualche modo, ma le persone ricorderanno comunque il suo gesto. E non c'è niente di buono in questo".