Stam incita i giocatori citando Istanbul 2005: “Si possono recuperare 3 gol”

L’esperienza di Jaap Stam da allenatore del Cincinnati non si sta rivelando particolarmente tenera. La sua squadra è reduce da una sconfitta a dir poco devastante: 4-0 contro il Columbus Crew. Il tecnico olandese deve fare i conti con gli effetti di un tracollo simile, trovando le parole giuste per risollevare i suoi uomini. E in conferenza stampa ha dimostrato di saperlo fare bene.

RICORDI

Jaap Stam si è affidato alla sua grande esperienza da giocatore capace di trionfare in ogni palcoscenico, compresa la Champions League. Proprio nella massima manifestazione europea, l’olandese ha incassato una delusione cocente come la finale di Istanbul persa contro il Liverpool, dopo essere stato in vantaggio di 3 reti. Un ricordo bruciante che può diventare una lezione utile: “Posso capire i giocatori perché anche io da calciatore mi sono trovato in situazioni simili. Non sempre le cose vanno come vorresti. Quando subisci gol c’è sempre molto rammarico, specialmente se vai sotto 3-0. Nella testa dei giocatori scatta qualcosa e diventa difficile recuperare da uno svantaggio del genere. Mi sono trovato a giocare partite in cui ero in vantaggio 3-0 e in sei minuti mi sono ritrovato sul 3-3. Sono cose che capitano anche alle migliori squadre in Europa. Nel calcio devi restare sempre positivo. I calciatori devono reagire sempre in modo professionale”