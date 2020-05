Stam nuovo tecnico del Cincinnati. Ma il club lo scambia per un’altra persona

Nuova avventura per Jaap Stam: l’ex difensore olandese, protagonista anche nel campionato italiano con le maglie di Lazio e Milan, allenerà il Cincinnati. Il club milita in MLS e rappresenta una sfida intrigante per il gigante campione d’Europa con il Manchester United nel 1999. Tuttavia la società statunitense si è resa protagonista di una gaffe clamorosa. Infatti l’annuncio sui social è stato affiancato dalla foto di un uomo, che però non è Staam, ma Tinus van Teunenbroek, team manager delle giovanili dell’Ajax. E il popolo dei social ha prontamente reagito con ironia, riprendendo le foto di altre celebrità calve, da Pierluigi Collina a Bruce Willis.