Stam sa come si fa: “Haaland immarcabile? I difensori devono…”

Il bomber norvegese è una macchina da gol ma l'ex difensore sa come lo si potrebbe fermare.

Jaap Stam , ex difensore di Milan e Manchester United, e ora mister e dirigente, ha rilasciato un'intervista a Bet365 nella quale ha cercato di spiegare come si potrebbe fermare Erling Haaland , autentica macchina da gol, prima col Borussia Dortmund e adesso del Manchester City.

L'ex centrale olandese ha spiegato come i difensori dovrebbero approcciare alla marcatura del norvegese: "Devi essere molto aggressivo. Quando l'avversario ha la palla, devi andare a giocare nella metà campo del City, devi assicurarti che qualcuno sia sempre molto stretto su Haaland e cerchi di portarlo fuori dal gioco, soprattutto quando perdi palla", ha esordito Stam . "Non gli si può permettere di impossessarsene. Ci vuole anche copertura, altrimenti se provi a rischiare la giocata contro di lui uno contro uno con molto spazio dietro la schiena, nove volte su dieci, sarà una situazione molto difficile. Quindi devi essere molto aggressivo contro di lui".

Su come si stanno organizzando ora i club che lo affrontano: "Le squadre stanno cambiando il modo in cui si dispongono in difesa quando gioca, la gente dice che bisogna mettere anche un centrocampista davanti a lui, ma devi fare delle scelte. Parlando personalmente, a volte quando giochi più alto, uno deve essere aggressivo con lui e un compagno deve coprirti".