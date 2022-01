Stam, stoccata a Maguire: “Spesi troppi soldi per lui e c’era di meglio…”

Parla l'ex difensore ora mister

Parere illustre da ex difensore quello di Jaap Stam, intervenuto al podcast The Michael Anthony Show, per risppndere ad alcune domande sul capitano del Manchester United Harry Maguire e del suo rendimento messo in relazione agli oltre 80 milioni di euro investiti dal club per strapparlo nell'estate del 2019 al Leicester.