Stam strizza l’occhio al Manchester United: “Se chiamasse direi subito di sì”

L'ex difensore potrebbe dare una mano ai Red Devils nella prossima annata

Jaap Stam pronto ad andare in soccorso del Manchester United. Non importa in quale ruolo. L'olandese, parlando a Betting Expert, ha sottolineato la sua disponibilità a tornare in Red Devils sotto altre vesti rispetto a quelle passate in vista della prossima stagione. Il Times avrebbe valutato il suo nome, quello di Van Persie e quello di Van Nistelrooy come potenziali componenti dello staff tecnico del prossimo allenatore che, ogni probabilità, sarà Erik Ten Hag.