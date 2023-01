Stangata per Bailly dopo fallo killer su N’Diaye: 7 turni di squalifica

Stangata per il calciatore dopo il rosso in Coppa di Francia.

Redazione ITASportPress

Bruttissime notizie per il difensore Eric Bailly del Marsiglia che è stato punito con sette giornate di squalifica dopo l’intervento su N’Diaye in Coppa di Francia che gli era costato il cartellino rosso e, all'avversario, una "visita" non programmata in ospedale.

I fatti risalgono, come detto, alla gara tra la formazione allenata da Tudor e l'Hyeres dove appunto Bailly aveva colpito in pieno petto con un calcione il povero N'Diaye. Il giocatore era stato trasportato immediatamente in ospedale e, per fortuna, non aveva subito gravi danni.

Se all'epoca il difensore del Marsiglia era stato espulso dal direttore di gara, adesso è arrivata anche la più pensate decisione. Ufficialmente Bailly è stato squalificato per sette giornate. Le immagini del suo durissimo intervento avevano fatto il giro del web. Anche in queste ore sono in tanti ad affermare che la punizione inflittagli è giusta vista la pericolosità di quanto avvenuto.

Bailly (getty images)