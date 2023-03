Stangata per Casemiro dalla Premier League: pesante squalifica dopo l’espulsione

Le parole di ten Hag- “Casemiro ha disputato 500 partite in Europa e non aveva mai visto un cartellino rosso. Adesso sono due in Premier League". Questa la frustrazione dell'allenatore del Manchester United. Il secondo cartellino rosso estratto dal direttore di gara davanti agli occhi di Casemiro ha avuto luogo in Manchester United-Southampton. La sfida conclusasi poi a reti bianche ha visto i padroni di casa andare in difficoltà successivamente all'espulsione del brasiliano, che ha lasciato i compagni di squadra al 34' del primo tempo per un intervento scomposto sull'avversario in area di rigore.