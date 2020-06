Sfuma la doppietta per la Stella Rossa. La squadra di Dejan Stankovic, vincitrice del campionato, si arrende in semifinale di Coppa di Serbia. Oltre al danno anche la beffa per la formazione dalla casacca biancorossa perché la sconfitta arriva per mano dei rivali del Partizan Belgrado, che si prende così la rivincita dopo il secondo posto in campionato. Decisiva la rete di Natcho al 58′ che stende la Stella Rossa e apparecchia la finale tra Partizan e Vojvodina.