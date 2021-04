Stella Rossa campione della Serbia, 32° titolo della storia del club

Trionfo per la Stella Rossa: campionato vinto matematicamente con quattro giornate d'anticipo

“La Stella Rossa è campione della Serbia! Con la vittoria contro la Vojvodina per 1-0, la Stella Rossa si è assicurata matematicamente il 32° titolo della storia del club!”. Con questo post pubblicato su Instagram, il club serbo ha esultato per la vittoria matematica del campionato, conquistato per la quarta volta consecutiva. La squadra di Dejan Stankovic trionfa con quattro turni di anticipo, con 12 i punti di vantaggio sul Partizan secondo in classifica e in vantaggio alla luce degli scontri diretti.