Stella Rossa, colpo Falcinelli dopo… i consigli di Mihajlovic e Materazzi

Dopo la presentazione in grande stile con tanto di arrivo in 500 sulle note di Bella Ciao in stile La Casa di Carta, Diego Falcinelli, attaccante passato alla Stella Rossa di Belgrado, ha parlato del suo approdo nel nuovo club confidando di aver ricevuto molti consigli. Anche illustri…

Falcinelli: alla Stella Rossa su consiglio di Mihajlovic e Materazzi

“Mihajlovic mi ha subito consigliato di accettare questa offerta”, ha ammesso Falcinelli nel corso della sua presentazone. “Lo stesso ha fatto Materazzi, invitandomi a passare alla Stella Rossa. Sono in contatto con molti sportivi serbi e tutti mi hanno detto che Belgrado è una gran bella città e che mi troverò bene”, ha affermato l’ex giocatore del Bologna arrivato nella sua nuova squadra, allenata dall’ex Inter Dejan Stankovic. Proprio il tecnico è stato tra i primi ad accoglierlo come mostrato dal profilo ufficiale del club su Twitter.