Stella Rossa, il tecnico Stankovic si è dimesso. “Ecco perchè lascio il club”

Dopo la clamorosa eliminazione dalla fase a gironi di Champions League, il tecnico della Stella Rossa, Dejan Stanković ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di allenatore. L'ex Inter ha salutato e ringraziato tutti per la proficua collaborazione, quindi ha spiegato la sua decisione. "La Stella Rossa è il mio grande amore, un'emozione indescrivibile. Adesso, dopo il terzo tentativo di portarla in Champions andato male, mi sento completamente vuoto, perché non sono riuscito a dare al mio amore più grande quello che desideravo di più. Dunque non posso andare avanti. Ho dato il massimo. Ora qualcun altro deve provare. Per me questi tre anni sono la parte più bella della vita calcistica. Qualcosa che mi ha ulteriormente arricchito, mi ha reso sempre migliore. Grazie ai giocatori, alla dirigenza e ai tifosi. Ho sempre sentito il loro sostegno. Questo è esattamente il motivo per cui ho deciso di andare in segno di gratitudine e augurando che la Stella Rossa sia sempre il migliore. Grazie a tutti per un soggiorno meraviglioso al "Maracana". Io ci sarò sempre per questo club con tutto il cuore, perché la Stella Rossa è la vita, e il resto sono piccole cose. Questo il messaggio di addio di Dejan Stanković che lascia la carica dopo aver vinto due campionati e partecipato alla fase a gironi di Europa League. La società ringrazia Dejan Stanković per il lavoro svolto finora e per tutti i risultati. La porta della Stella Rossa sarà sempre aperta per Dejan Stanković perché fa parte del nostro club" la nota del club.