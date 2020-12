Sterling cuore d’oro: dona la cena a due senzatetto e lascia mancia a dipendenti del ristorante

Sarà l’aria natalizia e festiva, ma al Manchester City hanno deciso di fare davvero del bene. Dopo il meraviglioso gesto di Fernandinho per un piccolo fan nel giorno di Natale, ecco che anche Raheem Sterling si è reso protagonista di un episodio, probabilmente, ancora più importante.

Come riporta il Sun, nelle scorse ore l’attaccante del club Citizens si è recato in un Chicken Delite per comprare cibo da asporto. Una volta entrato nel ristorante avrebbe ordinato ma allo stesso tempo avrebbe chiesto se i ristoratori potessero portare da mangiare a due donne senzatetto che chiedevano l’elemosina fuori dal locale. Il titolare del negozio ha accettato e Sterling, oltre ad aver speso per la sua cena, ha pagato anche per le due sfortunate signore che sostavano all’esterno. Inoltre, come afferma tabloid britannico, l’attaccante inglese avrebbe lasciato una piccola mancia per tutti i dipendenti del locale che erano presenti in quel momento.

“È entrato così in modo naturale in maglietta e pantaloni della tuta. Ha preso le sue borse di cibo ed è uscito. Avrebbe potuto chiedere a qualcuno di prenderlo per lui. Si è comportato in modo davvero umile… un adorabile gentiluomo”, ha affermato il titolare del ristorante Wasib Arif a proposito di Sterling.