Sterling da record in Premier: è il giocatore con più rigori guadagnati

Sorpresa in Premier League. Raheem Sterling è entrato ufficialmente nella storia del campionato per un record tanto importante quanto strano. E' lui il leader per rigori guadagnati. L'attaccante del Chelsea si è reso nuovamente protagonista nella sfida contro il West Ham, procurando un tiro dagli undici metri alla sua squadra poi fallito da Enzo Fernandez. Con questo rigore, l'inglese ha superato Jamie Vardy (23) in questa speciale classifica e posizionatosi al primo posto con un totale di 24 rigori procurati alla propria squadra.