Sterling e la scelta low cost, l’inglese fa shopping da Primark

Anche con stipendi milionari i giocatori hanno il diritto di spendere i soldi dove e come vogliono. Questo in sintesi il concetto di Sterling che sui social è stato irriso da alcuni tifosi per il fatto di aver fatto shopping nella nota catena di abbigliamento low cost, Primark.

Il giocatore del City percepisce un ingaggio di circa 9 milioni l’anno e sicuramente potrebbe permettersi abiti di alta moda. Ma evidentemente questo non interessa a Sterling che ad As ha parlato così: “Il problema non è che ho comprato da Primark, ma che tutti sanno quanto guadagno e pensano che non mi sia consentito fare acquisti dove voglio. Ne restano sorpresi ed iniziano a parlarne”.