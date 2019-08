Sterling, possibile accordo con l’Air Jordan: affare da 100 milioni di sterline

Scarpini Air Jordan su un campo da calcio? Raheem Sterling, giocatore del Manchester City, potrebbe essere il primo a indossarli, concludendo un affare da ben 100 milioni di sterline. Nella prima giornata di Premier League ha realizzato una bella tripletta al West Ham, pronto a dire la sua per un’altra stagione, dopo che ha continuato a migliorarsi, progressivamente, da quando veste la maglia dei Citizens, soprattutto in zona gol. Avendo attirato l’attenzione a livello globale, anche per la sua lotta al razzismo, secondo il Telegraph il marchio creato da Nike nel 1984 in riferimento a Michael Jordan sarebbe disposto a chiudere con l’inglese un contratto, come detto, da 100 milioni di sterline. Dalla scorsa stagione i capi d’abbigliamento del Psg portano il nome di Air Jordan, ma il nome sugli scarpini sarebbe una novità assoluta.