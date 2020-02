Sterling strizza l’occhio al Real Madrid: “Felice al City, ma quando vedi la camiseta blanca…”

Sta bene al Manchester City ma in futuro… Raheem Sterling si confessa ai microfoni di AS a margine della sfida di Champions League della prossima settimana tra i Citizens e il Real Madrid. L’inglese, da tempo al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero nel mirino dei blancos, ha parlato proprio del futuro e della possibilità di trasferirsi in Spagna.

LA CAMISETA… – “Ora sono al Manchester City e sono molto felice”, ha dichiarato Sterling. “Ma il Real Madrid è un club fantastico. Quando vedi la camiseta blanca sai esattamente cosa rappresenta: un club che è enorme. Ho un importante contratto con il Manchester e devo rispettarlo. Ma il Real è un club fantastico. Giocare a Madrid? Nessuno sa cosa ci attende nel futuro. Sono un giocatore sempre aperto alle sfide, ma ora sono al City”. E chissà che con i recenti problemi avuti dal club inglese, al quale sono state vietate le competizione europee per due stagioni, l’uscita di alcuni top player come Sterling non sia ancor più possibile…