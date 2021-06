Stesso stadio, stesso dramma: Solbakken come Eriksen 20 anni fa. Poi smise di giocare

Stale Solbakken è stato clinicamente morto per 7 minuti

Oggi tutto il mondo è rimasto senza fiato quando ha visto in diretta tv, durante Danimarca-Finlandia, svenire in campo Christian Eriksen. I soccorsi arrivati in tempo sicuramente hanno salvato la vita al calciatore interista al quale è stato fatto un massaggio cardiaco con l'uso di un defibrillatore. In quello stadio quasi nella stessa posizione dove è svenuto il danese, ha accusato un malore simile Stale Solbakken ex giocatore del Copenaghen. Il medico Frank Odgaard che lo soccorse lo dichiarò "clinicamente morto" per 7 minuti a seguito dell’attacco cardiaco che lo colpì. Il norvegese classe 1968, è l'attuale allenatore della squadra danese. Collassato durante un allenamento della squadra, venne sottoposto a massaggio cardiaco da Odgaard perfettamente conscio della gravità della situazione. Un intervento immediato che ha salvato la vita di Solbakken, inizialmente dichiarato morto prima di essere caricato sull’ambulanza arrivata in soli 8 minuti: durante i successivi 7, quelli del trasporto in ospedale, il cuore di Stale riprese a battere. Nient’altro che "un miracolo", come ha ricordato oggi Solbakken: "Ringrazio Frank per avermi salvato la vita in quella circostanza". Dopo due mesi in ospedale ed essersi consultato con i medici, Solbakken concluse la sua carriera. Gli venne infatti diagnosticato un difetto cardiaco mai riscontrato in precedenza, circostanza che portò all’installazione di un pacemaker per ridurre la possibilità di ulteriori infarti.