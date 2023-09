Steve Harper colpito da ictus: Newcastle in ansia

Classe ’75, Harper è arrivato a St James’ Park ad appena 18 anni, nel 1993, per poi tornarvi cinque anni dopo, al termine di una lunga trafila di prestiti nelle serie minori, e restarvi fino al 2013, eccetto una stagione in prestito al Brighton nel 2011.

Harper ha quindi vissuto da protagonista, seppur quasi sempre da secondo di colleghi come il compianto Pavel Srnicek, ma anche Shaka Hislop e Shay Given, gli alti e bassi della storia recente del Newcastle, dalla finale di FA Cup ’99 persa contro il Manchester United, e giocata da titolare, all’ultima stagione in Champions League, nel 2004, fino alla retrocessione in Championship del 2009 con immediata risalita, anche questa vissuta come primo portiere.