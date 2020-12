Stoccarda, Badstuber calciatore più pagato del torneo regionale ma non gioca quasi mai

Per l’ex difensore del Bayern Holger Badstuber il momento negativo sembra non finire mai. Dopo essere finito fuori dal progetto tecnico dello Stoccarda, attualmente al settimo posto della Bundesliga, il 31enne difensore non trova spazio neanche nella seconda squadra del club della capitale dello stato di Baden-Württemberg, nel Sud-ovest della Germania. Badstuber che ha vinto una Champions e sei campionati tedeschi con il Bayern, continua ad allenarsi con impegno ma è anche ai margini della seconda squadra. Certo a condizionare il rendimento di Badstuber una lunga serie di gravi infortuni soprattutto durante la sua permanenza a Monaco. Infortuni a volte prolungati che hanno impedito a Badstuber di conservare la maglia titolare visto che ha saltato più di 200 partite e saltato l’intera stagione 2013/14 a causa di uno strappo al legamento crociato. Anche quando ha conquistato il Triplete nel 2013 con il Bayern di Heynckes, era solo uno spettatore.

L’ex nazionale tedesco terzo al Mondiale del 2010, dunque non trova spazio neppure nelle riserve dello Stoccarda, squadra che milita nella Regionalliga Südwest. Badstuber è stato in campo per tutti i 90 minuti nella vittoria per 0-0 contro l’FK Pirmasens al fianco dei suoi compagni per lo più molto più giovani. Anche due giorni prima della vigilia di Natale, era in campo nel 3-0 esterno contro il Sonnenhof Großaspach. Badstuber ha un contratto fino al 2021 con un ingaggio di 2.5 mln di euro e difficilmente potrà trovare una squadra essendo il calciatore più pagato del torneo regionale.