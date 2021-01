Stoccarda, ma che razza di maglia bizzarra si è messo il portiere Kobel?

Non solo le giocate dei top player suscitano l’interesse dei media e dei tifosi. Spesso le maglie dei club vengono analizzate come capi di moda raffinati. A volte le grandi firme restano fedeli alle casacche classiche, a volte invece cercano di stupire la piazza con prodotti innovativi. Il portiere dello Stoccarda Gregor Kobel ha mostrato una maglia davvero stravagante questa sera nella partita del 19° turno di Bundesliga contro il Mainz. Il numero 1 è entrato in campo indossando una casacca bizzarra e colorata stile retrò che ricorda molto gli anni ’90 come quella di Campos.