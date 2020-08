Stoccarda, messo fuori squadra calciatore sei volte campione tedesco, una Champions vinta e un terzo posto al Mondiale

Non arrivano buone notizie dal punto di vista calcistico per l’ex difensore del Bayern Holger Badstuber finito fuori dal progetto tecnico dello Stoccarda. Il club appena promosso in Bundesliga ha infatti comunicato al calciatore che sin da subito si deve allenare e giocare con la seconda squadra. Un declassamento che non va giù al 31enne difensore che sul proprio profilo Instagram ha fatto sapere con un pizzico di amarezza la decisione dello Stoccarda motivato dal fatto che hanno altri difensori in organico su cui puntano. L’ex nazionale tedesco terzo al Mondiale del 2010, vincitore di una Champions League con il Bayern e sei volte vincitore del campionato tedesco sempre con i bavaresi, dunque se non trova una squadra dovrà giocare con le riserve dello Stoccarda che sono stati promossi nella Regionalliga Südwest. Badstuber ha un contratto fino al 2021 con un ingaggio di 2.5 mln di euro e difficilmente potrà trovare una squadra anche perchè la sua carriera è stata costellata di numerosi infortuni.