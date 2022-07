Stoichkov, il pronostico: “Il Barcellona con questa rosa vincerà la Liga”

C'è grande fermento tra i tifosi del Barcellona e gli appassionati di calcio spagnolo per vedere all'opera la formazione blaugrana di mister Xavi. Atterratta a Miami per la tournée di amichevoli in preparazione della prossima stagione, la formazione è stata accolta anche dall'ex attaccante Hristo Stoichkov che ha parlato delle ambizioni del club catalano ai microfoni della stampa presente.