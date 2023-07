Stoichkov: “Messi punta al Mondiale 2026 e vorrà vincere Copa America”

Sicuro in merito alle ambizioni personali e di squadra della Pulce: "Punta alla Coppa del Mondo 2026. Il primo obiettivo è la Copa América, che si giocherà a casa sua e si preparerà per questo. Quando Messi si propone di fare qualcosa, lotta per conquistarla. Vuole vincere la US Open Cup e raggiungere i playoff. Sono molto felice che Garber, Mas e David Beckham abbiano ingaggiato Leo e Sergio Busquets e si siano affidati a Martino, che risolleverà la squadra: si apre un'altra pagina per la MLS. È un campionato molto competitivo, non ha nulla da invidiare a nessuno".