Stoichkov sicuro: “Nessuno può far cambiare idea a Messi sul suo futuro. Liga? Atletico abituato a stare secondo o terzo…”

Torna a parlare di Barcellona e di campionato spagnolo Hristo Stoichkov che ai microfoni di Goal spaventa l’ambiente blaugrana a proposito del futuro di Lionel Messi. Secondo l’ex storico giocatore, nonché Pallone d’Oro 1994, se La Pulce ha deciso cosa fare a fine stagione, nessuno potrà fargli cambiare idea…

Stoichkov: tra Messi e la lotta in Liga

Stoichkov parte subito dal campionato spagnolo e dalla rincorsa di Real Madrid e Barcellona alla prima posizione occupata dall’Atletico Madrid, nell’ultimo periodo non molto costante con i risultati: “È semplice. Il Cholo sta andando alla grande e l’Atletico Madrid è una grande squadra. Ma da sempre, soprattutto dal 2014, parliamo di un club abituato a stare in secondo o terzo. Era stato accumulato un grande vantaggio, è vero, ma ogni volta che si perdeva un punto si credeva che non fosse importante. I punti persi alla fine si sommano e ti vanno contro”.

Dall’Atletico al Barcellona con le vicende di campionato e il futuro di Messi: “Se il Barça giocasse con il suo pubblico, sarebbe primo e vincerebbe il campionato”. E su Messi: “Nessuno riuscirà a convincere Messi di qualcosa se ha le idee chiare su cosa fare. Sosterrò sempre la decisione presa da Leo. E lo ha fatto anche Laporta. Abbiamo a che fare con un mito, che ci ha fatto ridere e persino piangere”.

Infine, Stoichkov si mostra positivo per il futuro: “Con tre acquisti, costruisci una squadra che in due o tre anni può vincere di nuovo tutto, Champions compresa”.