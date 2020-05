Stones ‘lo spione’: l’ex compagna cambia casa perché… osservata

Possibili guai in arrivo per il difensore del Manchester City John Stones. Come riporta il Sun, infatti, la sua ex compagna Millie Savage si sarebbe rivolta alla polizia perché si sentiva… spiata dal calciatore. La colpa è da attribuire alle telecamere installate nella dimora da 6 milioni di sterline in cui la donna stava abitando da sola in questa fase di emergenza per il lockdown imposto dal coronavirus.

Stones, ex compagna spiata e in ansia

Secondo quanto si apprende dal tabloid britannico, la donna avrebbe contattato la polizia in quanto aveva la sensazione che qualcuno la stessa spiando. E in realtà, da quanto riportato dal Sun, la stessa Millie Savage avrebbe ammesso che dai messaggi ricevuti proprio da Stones, il calciatore sembrava essere perfettamente informato di quanto stesse accadendo all’interno dell’abitazione. I due, che si sono lasciati da tempo, sarebbero ancora in contatto per via della figlia. In ogni caso la donna ha ricevuto l’ok per trasferirsi dai parenti in quanto visibilmente in stato di agitazione e ansia. In ogni caso, secondo il Sun, Stones non avrebbe commesso alcun reato.