Stop al calcio in Brasile, Bolsonaro critico: “Così cresce l’isteria”

Anche il calcio brasiliano non continua di fronte all’emergenza Coronavirus. Il Brasileirao si ferma, imitato anche dai campionati Paulista e Carioca. Una decisione che segue le indicazioni di molti club, non disposti a proseguire in un clima difficile. Ancora non è chiaro quanto durerà effettivamente questa pausa forzata. Ma lo stop non accontenta tutti. E tra le voci di chi critica questa decisione spicca quella del presidente Jair Bolsonaro: “Quando si ferma il calcio, tra le altre cose, cresce l’isteria e non è questa una cosa che io voglio. Quello della CBF è stato un errore. Si potevano valutare misure alternative e la cancellazione del calcio non conterrà il virus”. La polemica è destinata a proseguire.