Storico successo al 93′ del Friburgo a Monaco e Bayern eliminato dalla coppa

Successo per 2-1 a Monaco della squadra di Grifo

Il Friburgo ha battuto il Bayern 2-1 nel match dei quarti di finale di Coppa di Germania passando il turno. Un clamoroso tonfo per gli uomini di Thomas Tuchel che escono dalla competizione. Per la squadra di Grifo è un successo storico: mai aveva il Friburgo battuto i campioni di Germania nelle 23 partite giocate. La squadra di Monaco ha ottenuto 20 vittorie e pareggiato tre volte. All'Allianz segna Upamecano, poi pareggia Hofler e Holer al 93' trasforma il rigore del 2-1 dopo un fallo di mano di Musiala. In semifinale va anche l'Eintracht che ha battuto l'Union Berlino 2-0. Le altre sfide da giocare il 5 aprile sono: Norimberga-Stoccarda e l'RB Lipsia-Borussia Dortmund.