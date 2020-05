Strasburgo, 400 persone impegnate… in una partita non autorizzata

Incredibile quanto accaduto in Francia questa domenica. Nonostante le norme che vietano gli assembramenti e obbligano alla distanza sociale, è andata in scena una partita non autorizzata di calcio tra squadre di comuni rivali. Tra 300 e 400 persone hanno preso parte a questa sfida “illegale” organizzata sui social network. Come riporta Marca le persone si sono sfidate su un campo chiamato Paco Mateo in memoria dell’ex calciatore e allenatore Francisco Mateo morto nel 1979.

La partita ha visto persone partecipare sugli spalti e sul campo con contatti e abbracci in barba alla regole di distanziamento sociale imposta per l’emergenza coronavirus. Le due squadre farebbero riferimento alla cittadina di Neuhof e di Hautepierre. Le autorità hanno confermato che l’evento non era stato autorizzato e che verranno presi provvedimenti. Solo l’intervento delle autorità ha permesso di disperdere la folla.