Strasburgo, il club acquistato dagli stessi proprietari del Chelsea

Lo Strasburgo, nell'annata appena conclusa ha conquistato la salvezza. Questo il comunicato stampa di BlueCo dopo la firma: "È un onore per noi far parte di questo club storico. Ci impegniamo a preservare l'eredità delle corse e a lavorare a stretto contatto con Marc e il suo team di gestione per continuare l'eccellente lavoro che hanno svolto. Questo investimento strategico rafforzerebbe la nostra presenza nel calcio europeo, insieme alla nostra partecipazione nel Chelsea. Crediamo che creerebbe enormi opportunità per la condivisione di conoscenze e competenze".