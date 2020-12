Strootman, per il Marsiglia è un peso ma… nessuno lo vuole per colpa dell’ingaggio

Sembra essere ai titoli di coda la storia d’amore fra Kevin Strootman e il Marsiglia. Il giocatore, arrivato nel 2018 su indicazione di Rudi Garcia, infatti, è praticamente fuori dalle rotazioni del nuovo allenatore André Villas Boas che non gli ha mai dato una certa costanza in campo. Una situazione che dovrebbe portare all’addio tra le parti se non fosse che per l’ex Roma, sembra impossibile trovare una nuova squadra.

Secondo La Provence, infatti, l’olandese è diventato solo un peso per il Marsiglia a causa del suo alto ingaggio da 500 mila euro al mese. Nonostante il costo del cartellino sia piuttosto basso (solo 3-4 milioni), l’alto stipendio di Strootman rende praticamente impossibile trovare un acquirente.

Il classe ’90, arrivato per 25 milioni di euro, ha ancora un lungo contratto con i francesi e per separarsi si dovrà trovare una soluzione che possa accontentare tutti.