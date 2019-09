Strootman rivela: “Vicino a tornare in Italia. Il Marsiglia non mi voleva più ma Villas-Boas…”

Kevin Strootman poteva tornare in Italia. Un anno dopo l’addio alla Roma e il passaggio in Francia al Marsiglia, il centrocampista classe 1990 svela una retroscena clamoroso legato al mercato estivo appena concluso.

Intervistato da VTBL, l’olandese ha spiegato come sia stato ad un passo dal lasciare il Marsiglia per fare ritorno in Serie A: “Si stavano muovendo alcune cose in Italia. La Roma? Anche, sì. Ma il Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente. Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi. Ma poi non se n’è fatto niente”.

MISTER – Fnndamentale la volontà del tecnico Villas-Boas che punta forte sul giocatore: “Il Marsiglia non mi voleva più? Mi è stato detto così. Alla fine sono arrivate offerte che non erano buone per il club. Poi ho parlato con l’allenatore che è stato chiaro e mi ha detto di volere la mia permanenza“, ha concluso Strootman.