Sturaro riparte dalla Turchia: dopo il Genoa vola al Karagumruk

Il centrocampista era svincolato dal Genoa dalla fine della scorsa stagione in cui il Grifone era riuscito a ottenere la promozione in A dopo appena un anno di cadetteria.

Sturaro, adesso, è pronto per cominciare una nuova avventura. Da sottolineare come la storia e il legame tra il club e i giocatori italiani sia davvero lunga. Per fare solo alcuni nomi, di recente Pirlo ha allenato il Karagumruk, mentre solamente la scorsa settimana, la società ha annunciato l'acquisto di Kevin Lasagna e Federico Ceccherini.