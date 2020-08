Sturridge si propone: “Premier League? Sono inglese mi piacerebbe tornare, ma esistono anche altri campionati…”

Addio alla Turchia dopo la sospensione per le questioni dovute alle scommesse. Daniel Sturridge crede di poter dare ancora molto al calcio, soprattutto a quello inglese che per anni lo ha visto protagonista con le maglie di Manchester City, Chelsea e Liverpool tra le altre.

Il calciatore, accostato ultimamente a tanti club, anche al neo promosso Benevento, ha parlato a Sky Sport del suo futuro, confermando la volontà di fare ritorno in Inghilterra e ammettendo di sentire come se non avesse concluso il suo lavoro proprio in terra inglese.

Sturridge: “Conto in sospeso con la Premier ma…”

“Ho diverse richieste in tutto il mondo. Ma sono inglese e la Premier League è casa mia, la mia opzione numero uno”, ha detto Sturridge. “Credo di avere molto da dare ancora alla Premier League e direi che è la mia prima scelta senza dubbio. Sento di avere come un conto in sospeso, quindi mi piacerebbe tornare a giocare lì“. “Sono aperto a giocare in altri campionati, non prenderò in considerazione solo la Premier League, ma tornare in Inghilterra e dare il massimo sarebbe un’opzione enorme per me. Sono molto emozionato per il futuro e ho più fame che mai e sono totalmente concentrato sul prossimo capitolo”. “Sono un giocatore libero e mi piace pensare di poter essere la migliore scelta per le squadre. Posso dare ancora molto”.



