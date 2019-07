Sturridge trova squadra: accordo con il Trabzonspor

Buone notizie per Daniel Sturridge, attaccante ex Liverpool, attualmente svincolato. Secondo quanto riporta Eurosport, il classe ’89 avrebbe finalmente trovato squadra. Si tratta dei turchi del Trabzonspor che avrebbero offerto al giocatore un biennale.

Sturridge, che in passato ha giocato anche con le maglie di Chelsea, Manchester City, Bolton e West Bromwich, oltre al Liverpool, è di recente passato alla cronaca per altre ragioni. Prima la scomparsa del suo amato cagnolino, poi fortunatamente ritrovato, poi la squalifica di sei settimane comminatagli per aver dato informazioni utili in ottica calciomercato a suo fratello Leon che aveva scommesso nel 2018 sul suo trasferimento in prestito al West Bromwich. Sturridge potrà comunque tornare a giocare a partire dal 31 luglio 2019.