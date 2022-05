Suarez, addio all’Atletico Madrid con video emozionale: “Due anni indimenticabili”

Il Pistolero ha scelto un filmato per ricordare tutte le emozioni vissute e soprattutto la Liga vinta da protagonista assoluto

Luis Suarez saluta l'Atletico Madrid dopo due stagioni. Il Pistolero, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha voluto dedicare un post Instagram ai tifosi colchoneros ricordando tutte le emozioni vissute in questa breve, ma intensa, avventura madrilena con tanto di Liga vinta al primo anno da assoluto protagonista.

IL POST - Suarez ha scelto un filmato e una breve lettera d'addio per salutare tutto l'ambiente: "Si chiudono due anni indimenticabili dei quali potete vedere tutti i momenti nel filmato. Non scorderò mai l’affetto che ho ricevuto da ognuno di voi sin dal primo momento. Aver vinto una Liga con l’Atletico è qualcosa di inspiegabile, ancora di più per come è arrivata. Mi congedo da tutti orgoglioso di questi meravigliosi anni e felice per la fiducia che avete riposto in me".

Da capire quale sarà il futuro del bomber che ha sempre detto di voler continuare in Europa la propria carriera per arrivare nel modo migliore al Mondiale in Qatar in inverno. Per lui ipotesi ancora spagnola ma anche la tentazione Premier League.