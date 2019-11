Suarez ammette: “Al Barcellona non ti perdonano neppure una partita ‘no’. Da 5 anni convivo con la pressione…”

Intervistato da Ovacion, l’attaccante del Barcellona Luis Suarez ha parlato del proprio momento in maglia blaugrana ma anche del futuro con le continue voci della continua ricerca, da parte del club catalano, del numero 9 del futuro che dovrà prendere il posto proprio dell’uruguaiano.

Il Pistolero non si è nascosto e sul tema ha ammesso: “Non è strano che il club stia cercando un altro numero 9, è la realtà del calcio. Del resto arriverà il momento in cui la mia età non mi permetterà di essere all’altezza delle necessità del Barcellona”.

PRESSIONE – E sulla sua esperienza in blaugrana: “Le esigenze al Barcellona sono immense. Ogni tre giorni sei sotto esame, non hai riposo. Se sbagli, non ti perdonano. Neppura una partita sbagliata. Non è facile venire in un club come il Barcellona, adattarsi e conquistarsi il posto. Sono cinque anni che sono nel club e convivo costantemente con la pressione, cercando di rispondere allo stesso modo”, ha confessato Suarez.