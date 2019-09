Suarez ammette: “Neymar ha fatto di tutto per tornare al Barcellona, ma quando se ne è andato…”

Arrivano altre importanti rivelazioni da parte di Luis Suarez in merito alle vicende interne del Barcellona. Dopo le dichiarazioni riportate nelle scorse ore, ecco altri particolari che riguardano il mercato e, nel dettaglio, la telenovela Neymar con il suo mancato ritorno in blaugrana.

Parlando a Fox Sport Radio, il Pistolero ha rivelato un retroscena importante su O’Ney e la sua voglia di cambiare aria dopo le vicende e il malcontento in quel di Parigi.

DI TUTTO – “Ogni tanto parliamo ma non nell’ultimo periodo dove abbiamo voluto rispettare Neymar e la sua decisione in chiave mercato. Parlammo con lui quando volle lasciare il Barça e ci disse che voleva andarsene per migliorare la propria carriera. Ultimamente, invece, ha fatto di tutto per tornare…”, ha confessato Suarez.