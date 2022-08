Suarez avvisa Darwin Nunez: “Dopo testata, tutti lo provocheranno. Deve…”

Il Pistolero consiglia il connazionale dopo il gesto in Liverpool-Crystal Palace.

La settimana di Premier League è senza dubbio stata caratterizzata da due eventi: i rumors sul Manchester United, reduce da due k.o. di fila, e la testata rifilata da Darwin Nunez , attaccante del Liverpool , ad Andersen del Crystal Palace. Un gesto che gli è costato il cartellino rosso e tante critiche. A parlare del centravanti, neo acquisto dei Reds, è stato il connazionale Luis Suarez , tra l'altro ex del club.

A Telemundo, il Pistolero ha voluto dire la sua su quanto accaduto dando anche qualche consiglio al giovane bomber: "Deve essere consapevole che ora lo cercheranno il doppio o il triplo, ancora di più in Inghilterra. Lo dico io che ho sbagliato e ho passato un brutto periodo".

Sul gesto di Darwin Nunez: "Non è niente di grave, abbiamo sbagliato tutti e tutti sono stati espulsi. Ma in Inghilterra ingigantiscono anche le cose. Anche quelle più piccole".

Suarez ha poi sollecitato il connazionale a non dare modo ai media di accanirsi su di lui e dunque di non ripetere tale gesti: "È importante cadere e rialzarsi per essere più forti. Darwin ascolta molto, è molto intelligente e cambierà questa situazione". A livello calcistico poi: "Il momento che Darwin sta vivendo a livello calcistico è spettacolare. È ammirevole, alla sua età è già al Liverpool. Bisogna applaudirlo. Deve godersi questa fase, continuare a dare tutto quello che ha e imparare".