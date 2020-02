Suarez-Barcellona, il rinnovo automatico dipende da una clausola particolare

Luis Suarez è ancora ai box. L’attaccante del Barcellona è alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio che dovrebbe tenerlo fuori dal campo fino a maggio. Il numero 9 è stato sostituito fino a fine stagione da Martin Braithwaite, arrivato a gennaio dal Leganes.

L’uruguaiano è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di RAC 1. Il giocatore ha toccato vari temi tra cui l’andamento della riabilitazione e il rinnovo con il Barcellona.

RIENTRO – “Stavo giocando normalmente perché sono abituato a giocare con il dolore. Avevo problemi alla cartilagine del ginocchio e avevo anche una ciste al menisco. Per questo motivo ho sforzato altre zone del corpo e questo genera poi problemi. Sono forte quando mi criticano e sono altrettanto forte in situazioni come queste”.

RINNOVO – “Sono felice al Barcellona. Anche la mia famiglia sta bene qui. Sono dove ho sempre voluto essere e mi sento utile. La decisione però deve arrivare dal club. Voglio stare qui, ma non dipende solo da me. Esiste una clausola per la quale se dovessi giocare almeno il 60% delle partite la prossima stagione, allora rinnoverò il contratto”.