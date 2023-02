Suarez, complimenti ad Alvaro Rodriguez per il gol fatto… all’Atletico Madrid

Sabato sera si è giocato il derby di Madrid tra Real e Atletico. Una gara che è terminata 1-1 e che ha visto il gioiellino BlancosAlvaro Rodriguez trovare la sua prima rete assoluta tra i grandi. Un gol importantissimo per la squadra di Ancelotti che è riuscita a non perdere e a rosicchiare anche un punticino alla capolista Barcellona. Proprio la marcatura del 18enne ha generato un grande impatto mediato e sui social persino Luis Suarez, ex Colchoneros, non ha saputo trattenere l'entusiasmo per il ragazzo.