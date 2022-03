Suarez, dopo l’Atletico Madrid sarà ancora Europa: doppia pista per il futuro

Il Pistolero non partirà subito per la MLS o per il Sudamerica

Un mondiale col suo Uruguay ancora da conquistare e una voglia di far parte ancora del calcio che conta anche il prossimo anno. Ecco perché, dopo il 30 giugno 2022, Luis Suarez anche se non sarà più legato all'Atletico Madrid, cercherà una squadra in Europa. L'attaccante uruguaiano non ha ancora ricevuto la proposta di rinnovo dai Colchoneros e si starebbe guardando intorno.

Come riporta Marca, l’obiettivo del Pistolero sarebbe di restare in Europa almeno un altro anno e giocare il Mondiale in Qatar nel prossimo inverno. Le opzioni più plausibili al momento sono l’Ajax e il Siviglia. Difficile, per ora, che le piste MLS e Sudamerica stuzzichino l'interesse del giocatore. Da diverse settimane, però, il nome di Suarez è accostato a quello dell'Inter Miami, una pista di cui si potrebbe parlare solo dopo l'eventuale rassegna iridata a fine anno.

Vedremo come si concluderà la stagione del bomber e quale sarà la sua prossima destinazione, comunque in Europa.