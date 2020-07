Suarez e il futuro di Messi: “Lui sa di cosa ha bisogno e se gli serve un cambiamento…”

Non solo mercato in entrata in casa Barcellona. Nelle parole di Luis Suarez rilasciate in queste ore ai media spagnoli c’è anche il futuro di Lionel Messi. L’attaccante blaugrana, dopo essersi espresso su Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua sul destino de La Pulce argentina. Parlando a Mundo Deportivo, il Pistolero non ha fatto giri di parole.

Suarez: “Messi sa cosa gli serve. Deve essere felice”

Il bomber uruguaiano è un grande amico di Messi e per questo parla molto sinceramente: “Sono suo amico e come tale il consiglio che potrei dargli sul futuro è di essere felice. Gli direi di giocare e fare quello che lo fa felice. Che rende felice lui e la sua famiglia”, ha detto Suarez. “Onestamente non vedo Messi giocare per nessun’altra squadra fuori dal Barcellona e credo che Leo prenderà una decisione sulla base di ciò che è meglio per lui e la sua famiglia. Penso che la sua famiglia sia davvero felice a Barcellona e se è felice a Barcellona, dovrebbe continuare a giocare per i blaugrana. Ma se ha bisogno di un cambiamento, lui saprà di cosa avrà bisogno per stare bene”.

