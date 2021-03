Suarez fa la sua scelta: “Preferisco Haaland a Mbappé. Segnerà un’era…”

Si era confessato a livello personale qualche tempo fa, adesso Luis Suarez torna a parlare e lo fa anche dei colleghi del mondo del pallone ed in particolare di quello che lui stesso, in un certo senso, definisce “il nuovo che avanza”. Il Pistolero dell’Atletico Madrid è intervenuto in diretta streaming su Twitch Tv con Gerard Romero affrontando alcuni temi caldi dell’attualità calcistica.

Suarez e i bomber del futuro

“Haaland è un grande giocatore ed è già ad un livello spettacolare”, ha detto Suarez sul collega attaccante del Borussia Dortmund. “Ha una potenza fisica ammirevole. È uno dei migliori 9 in il mondo e lui segnerà un’era“.

Rispondendo a chi preferisse tra il norvegese e il talento del Psg Mbappé: “Diciamo che sono diversi. Haaland è “nuovo” quindi preferisco quello nuovo, quello che fa la differenza. Preferisco un po’ di più Halland, ma Mbappé è ad un livello molto alto“.

Infine un pensiero anche sul trasferimento dal Barcellona all’Atletico Madrid: “La decisione di cambiare squadra e restare nello stesso campionato ha un certo vantaggio. Avevo solo bisogno di conoscere i miei compagni, la squadra, ma nel gioco non mi ha cambiato molto. Sono contento di come stanno andando le cose, quindi aiuto la squadra ad essere al top”.