Suarez, favore da ex: ha convinto Araujo a restare al Barcellona…

L'ex blaugrana in versione "agente"

Come riportato da Sport, infatti, se il club allenato da Xavi riuscirà a prolungare il contratto del difensore sarà anche merito del Pistolero che, nell'ultimo incontro col giocatore in Nazionale - entrambi sono uruguaiani -, ha convinto Araujo dell'importanza di poter crescere in una società come il Barcellona, in netta ripresa negli ultimi mesi.