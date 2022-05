Suarez, il figlio Benjamin fa meglio di lui: 28 gol e campionato vinto con l’Atletico

Di padre in figlio: la dinastia Suarez ricca di bomber

Luis Suarez ha lasciato il segno all'AtleticoMadrid e nonostante la sua partenza a stagione terminata, non solo nella prima squadra si ricorderanno di lui. Infatti, la dinastia dei bomber in casa del Pistolero ha confermato che il gol è nel loro DNA. Vedere per credere quanto combinato dal figlio Benjamin in stagione. Come riportato da Sport, il piccolo di 8 anni, ha fatto addirittura meglio del noto papà. Per lui ben 28 gol in 19 partite nel campionato vinto dai ragazzini dei Colchoneros.