Suarez, il Nacional cambia: sua maglia diventa pezzo “premium” e il nome dello stadio…

Da quanto si apprende, l'attaccante avrà la maglia numero 9 e anche la fascia da capitano. Ma non solo. Infatti, visti i costi elevati che l'arrivo di Suarez comporta per la società ci saranno ripercussioni anche in ottica marketing e merchandising. La presentazione del Pistolero allo stadio sarà a pagamento e ha già raccolto una quantita incredibile di tifosi, inoltre, come spiegato da El Paische cita Ovacion, questo non basterà a compensare le spese. Per questa motivazione la t-shirt dell'attaccante sarà venduta come oggetto premium negli store del club e avrà quindi un costosuperiore alle altre.