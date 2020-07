Suarez, la MLS chiama: l’Inter Miami ci prova e i tifosi del Barcellona… lo invitano ad accettare

Luis Suarez e il Barcellona potrebbero presto dirsi addio. L’attaccante blaugrana è giunto quasi ad un bivio al quale è impossibile fuggire. Nelle prossime settimane il centravanti sarà chiamato a decidere cosa vorrà fare: da una parte l’ultimo anno di contratto con i catalani, con una clausola per il rinnovo automatico fino al 2022 in caso di presenze per almeno il 60% delle gare; dall’altra la pista americana, con la MLS molto interessata a lui, ed in particolare l’Inter Miami di David Beckham.

Una scelta non facile vista l’età del giocatore che si contrappone alle ambizioni sempre molto alte. Dalla Spagna, ed in particolare il Mundo Deportivo, arriva però una sorta di invito per Suarez a… accettare gli States.

Suarez: la scelta sul futuro e i tifosi

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, l’Inter Miami di David Beckham avrebbe fatto un’offerta importante per l’ex Liverpool. Suarez ci starebbe pensando e si è preso del tempo per decidere. Chi potrebbe convincerlo ad accettare sono i fan iberici, probabilmente anche quelli del Barcellona. Come si vede da un sondaggio lanciato proprio dal Mundo Deportivo, oltre il 76% dei votanti crede che il Pistolero dovrebbe dire di sì alle lusinghe della MLS. Vedremo cosa deciderà l’attaccante che prima, sicuramente, vorrà provare a chiudere al meglio la stagione, magari con la conquista della Champions League…

