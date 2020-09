Suarez, l’ex allenatore punge il Barcellona: “Vogliono far sembrare che la brutta stagione sia colpa sua”

Suarez come capro espiatorio al Barcellona. Questo il pensiero di Martin Lasarte, ex allenatore del Nacional che in passato ha lavorato proprio con il centravanti blaugrana dato per partente in queste settimane di calciomercato. Come riporta Sport, l’ex mister del Pistolero ha voluto affrontare il tema della situazione dell’attaccante in maglia blaugrana muovendo delle accuse pesanti alla società catalana.

Lasarte difende Suarez

“Sembra quasi di avere la sensazione che la colpa della stagione deludente del Barcellona sia di Suarez”, ha detto Lasarte senza giri di parole. “Pare che il club stia dando la colpa a Suarez per tutto ciò che è successo al Barcellona. Penso che vogliano che Luis paghi per la scarsa prestazione del club. Vogliono affidare a lui tutte le responsabilità. Ma dimenticano che la squadra ha avuto un cambio di allenatore quando era al primo posto. Il club semplicemente non sapeva cosa voleva”. Parole dirette e non banali da parte del tecnico che ha lavorato col Pistolero e che, evidentemente, ha grande stima di lui e del suo lavoro.

